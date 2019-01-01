Ведущего «Рустави-2», обматерившего Путина, отстранили от работы

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния отстранен от эфира на два месяца за нецензурные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом объявлено на сайте телеканала.

Габуния накануне веером больше минуты в прямом телеэфире матерился в адрес руководства Российской Федерации. Его выходку осудили руководство Грузии, а также простые граждане.