Политика

Ведущего «Рустави-2», обматерившего Путина, отстранили от работы

8 июля19:19

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния отстранен от эфира на два месяца за нецензурные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом объявлено на сайте телеканала.

Габуния накануне веером больше минуты в прямом телеэфире матерился в адрес руководства Российской Федерации. Его выходку осудили руководство Грузии, а также простые граждане.

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Думы выступили за экстрадицию Габунии в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выходку Габунии абсолютно неприемлемой и позором для всего народа Грузии.

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что эту провокацию организовал бывший президент республики Михаил Саакашвили, безуспешно пытающийся вернутся в грузинскую политику.

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