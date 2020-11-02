Грузинский премьер-министр заразился коронавирусом

Результат теста на наличие коронавирусной инфекции у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии оказался положительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр грузинского правительства.

Гахария находился в режиме самоизоляции с 31 октября после контакта с носителем вируса из собственной охраны. Вместе с ним самоизолировались также министр экономики и глава администрации.

По данным пресс-службы правительства, самочувствие Гахарии хорошее, он лечится в домашних условиях.

Всего в Грузии за время пандемии зафиксировано более 42,5 тыс. случаев коронавируса.



