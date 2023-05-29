Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили демонстрирует политическую предвзятость, склоняясь к радикальной оппозиции. Об этом заявила правящая партия страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия», сообщило агентство «Sputnik Грузия».
Представители партии подчеркнули, что Зурабишвили на протяжении последних двух лет все чаще позволяет себе заявления, негативно воспринимаемые частью грузинской общественности, которая выразила нынешнему президенту страны поддержку на выборах 2018 года. В «Грузинской мечте», заявили, что надеялись на то, что Зурабишвили будет достойно справляться с обязанностями надпартийного президента. Однако, констатировали представители партии, президент Грузии выбрала другой путь.
В партии отметили нецелесообразность каких-либо реакций на политические заявления Зурабишвили. Также «Грузинская мечта» подчеркнула, что готова защищать институт президентства даже в условиях подрыва его престижа действующим лидером страны.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает бессмысленным предложение запретить авиасообщение с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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