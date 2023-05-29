Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили демонстрирует политическую предвзятость, склоняясь к радикальной оппозиции. Об этом заявила правящая партия страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия», сообщило агентство «Sputnik Грузия».

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Представители партии подчеркнули, что Зурабишвили на протяжении последних двух лет все чаще позволяет себе заявления, негативно воспринимаемые частью грузинской общественности, которая выразила нынешнему президенту страны поддержку на выборах 2018 года. В «Грузинской мечте», заявили, что надеялись на то, что Зурабишвили будет достойно справляться с обязанностями надпартийного президента. Однако, констатировали представители партии, президент Грузии выбрала другой путь.

В партии отметили нецелесообразность каких-либо реакций на политические заявления Зурабишвили. Также «Грузинская мечта» подчеркнула, что готова защищать институт президентства даже в условиях подрыва его престижа действующим лидером страны.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает бессмысленным предложение запретить авиасообщение с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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