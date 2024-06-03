Грузинская оппозиция подписала план действий на случай победы на выборах
Оппозиционные партии Грузии подписали хартию, которые закрепляют реформы которые будут осуществлены новыми парламентом и правительство в случае победы на предстоящих парламентских выборах.
Как собщает ТАСС, документ был предложен президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Хартию уже подписали лидеры партий «Лело», «Ахали», «Гирчи - больше свободы» и других.
Отмечается, что партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» подписывать хартию отказалась, так как она против пункта, подразумевающего проведение в 2025 году внеочередных парламентских выборов.
Ранее парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru