Грузинская оппозиция подписала план действий на случай победы на выборах

Как собщает ТАСС, документ был предложен президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Хартию уже подписали лидеры партий «Лело», «Ахали», «Гирчи - больше свободы» и других.

Отмечается, что партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» подписывать хартию отказалась, так как она против пункта, подразумевающего проведение в 2025 году внеочередных парламентских выборов.

Ранее парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

