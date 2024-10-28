Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту
28 октября 202415:36
Грузинские оппозиционные партии объявили бойкот парламенту страны. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, об отказе участвовать в работе законодательного органа заявили лидеры партии «Сильная Грузия» и «За Грузию».
Кроме них о бойкоте парламента сообщили оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов, по результатам которых победила правящая партия «Грузинская мечта», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru