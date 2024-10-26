Правящая партия «Грузинская мечта» начала праздновать победу на выборах

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» начала праздновать победу по итогам выборов в парламент республики. Трансляцию ведут местные телеканалы.

В Грузии стартовали парламентские выборы

Согласно результатам экзитпола телеканала «Имеди», «Грузинская мечта» набирает более 56% голосов. В голосовании участвовало 18 партий.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал сделать республику одной из самых преуспевающих стран мира.

Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу, 26 октября. Явка составила 58,94%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
ТЕГИ:ПарламентВыборыГрузия

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