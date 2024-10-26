Правящая партия «Грузинская мечта» начала праздновать победу на выборах
26 октября 202420:31
Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» начала праздновать победу по итогам выборов в парламент республики. Трансляцию ведут местные телеканалы.
Согласно результатам экзитпола телеканала «Имеди», «Грузинская мечта» набирает более 56% голосов. В голосовании участвовало 18 партий.
Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал сделать республику одной из самых преуспевающих стран мира.
Парламентские выборы в Грузии прошли в субботу, 26 октября. Явка составила 58,94%, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru