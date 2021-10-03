«Грузинская мечта» объявила о своей победе на местных выборах
Правящая партия «Грузинская мечта» получила 47,9% голосов избирателей после подсчета 85% бюллетеней, рассказал председатель политической партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.
Оппозиционную партию «Единое национальное движение», по словам Кобахидзе, поддержали 30,7% избирателей.
«Грузинская мечта», заявил ее председатель, одержала «убедительную победу» на местных выборах в стране.
«Второй тур выборов пройдет в 20 муниципалитетах. К сожалению, второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, но мы уверены, что наш кандидат Каха Каладзе обязательно выиграет второй тур», - считает Кобахидзе.
ЦИК Грузии огласит окончательные итоги выборов в течение ближайшего часа.
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