«Грузинская мечта» объявила о своей победе на местных выборах

Правящая партия «Грузинская мечта» получила 47,9% голосов избирателей после подсчета 85% бюллетеней, рассказал председатель политической партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.

Экзитполы: правящая партия Грузии празднует победу

Оппозиционную партию «Единое национальное движение», по словам Кобахидзе, поддержали 30,7% избирателей.

«Грузинская мечта», заявил ее председатель, одержала «убедительную победу» на местных выборах в стране.

«Второй тур выборов пройдет в 20 муниципалитетах. К сожалению, второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, но мы уверены, что наш кандидат Каха Каладзе обязательно выиграет второй тур», - считает Кобахидзе.

ЦИК Грузии огласит окончательные итоги выборов в течение ближайшего часа.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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