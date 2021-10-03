«Грузинская мечта» объявила о своей победе на местных выборах

Военные расходы России в следующем году выйдут на второе место в бюджете Сегодня в России вступает в силу обновлённый закон о религиозных объединениях Российские банки начинают поднимать ставки по ипотеке Талибы направят батальон смертников для охраны границ с Таджикистаном и Китаем Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира