Экзитполы: правящая партия Грузии празднует победу

Если они подтвердятся, то правящая партия победит на восьмых выборах после прихода к власти в 2012 году. Еще в ходе голосования о лидерстве заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По данным экзитпола телеканала «Имеди», «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает более 47,6%. Второе место занимает партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили (27,1% голосов). Замыкает тройку партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» (6,8%).

В ходе выборов в органы местного самоуправления грузинам предстояло избрать мэров и депутатов в 64 городах и районах. Избирательным правом в стране обладают 3 млн 497 тыс. 345 граждан.

