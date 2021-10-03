Экзитполы: правящая партия Грузии празднует победу
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждает на муниципальных выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты экзитполов.
Если они подтвердятся, то правящая партия победит на восьмых выборах после прихода к власти в 2012 году. Еще в ходе голосования о лидерстве заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По данным экзитпола телеканала «Имеди», «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает более 47,6%. Второе место занимает партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили (27,1% голосов). Замыкает тройку партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» (6,8%).
В ходе выборов в органы местного самоуправления грузинам предстояло избрать мэров и депутатов в 64 городах и районах. Избирательным правом в стране обладают 3 млн 497 тыс. 345 граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Экзитполы: правящая партия Грузии празднует победу
- В Хабаровском крае автобус съехал в кювет: восемь пострадавших
- Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления орехов
- В Приморье отмечают увеличение численности амурских тигров и леопардов
- Саакашвили в ближайшие часы выдвинут обвинение
- Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка
- В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ
- Захарова заявила о работе с Белоруссией по вопросам деятельности журналистов
- Синоптики рассказали москвичам о «барической горе»
- Зеленский поставил себе среднюю оценку за работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru