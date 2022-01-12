Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Грушко пояснил, что российская сторона ожидает пояснений со стороны НАТО в случае отказа от предложений.
По словам замминистра, отношения России и НАТО так или иначе оказывают влияние на безопасность всех стран ОБСЕ. Он подчеркнул, что США и РФ, как ядерные державы, ответственны за сохранение глобальной стабильности.
Грушко добавил, что многое зависит от прогресса на переговорах по безопасности. Он также не исключил использование площадки ОБСЕ в этих целях.
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