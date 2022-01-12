Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

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Грушко пояснил, что российская сторона ожидает пояснений со стороны НАТО в случае отказа от предложений.

По словам замминистра, отношения России и НАТО так или иначе оказывают влияние на безопасность всех стран ОБСЕ. Он подчеркнул, что США и РФ, как ядерные державы, ответственны за сохранение глобальной стабильности.

Грушко добавил, что многое зависит от прогресса на переговорах по безопасности. Он также не исключил использование площадки ОБСЕ в этих целях.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМИД РФ
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