Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности

Грушко пояснил, что российская сторона ожидает пояснений со стороны НАТО в случае отказа от предложений.

По словам замминистра, отношения России и НАТО так или иначе оказывают влияние на безопасность всех стран ОБСЕ. Он подчеркнул, что США и РФ, как ядерные державы, ответственны за сохранение глобальной стабильности.

Грушко добавил, что многое зависит от прогресса на переговорах по безопасности. Он также не исключил использование площадки ОБСЕ в этих целях.







