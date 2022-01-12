Шерман назвала вопросы, над которыми США могут работать с РФ

НАТО может работать с Россией в вопросах предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности военных учений и контроля над вооружениями. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает ТАСС.

Также Шерман отметила, что НАТО хотели бы восстановить диалог с РФ по ракетным системам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепав беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

