Грушко назвал высылку российских дипломатов отменой прежних заверений НАТО

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало», — сообщил он.

«После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»? Никак», — заявил Грушко.

В последний раз в НАТО выслали российских дипломатов в 2018 году после отравления бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери.

Ранее ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.

