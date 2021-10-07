Грушко назвал высылку российских дипломатов отменой прежних заверений НАТО

Высылка восьми сотрудников российского представительства при Североатлантическом альянсе не соответствует прежним заявлениям объединения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

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«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало», — сообщил он.

«После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»? Никак», — заявил Грушко.

В последний раз в НАТО выслали российских дипломатов в 2018 году после отравления бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери.

Ранее ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.

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