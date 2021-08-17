В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия непременно ответит на высылку своего дипломата из Северной Македонии, сообщает РИА Новости.

В российском дипведомстве отметили, что объявленный персоной нон грата дипломатический сотрудник РФ 10 дней назад покинул Северную Македонию в связи с завершением командировки.

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что из страны будет выслан ещё один российский дипломат - уже второй в текущем году. До этого в мае персоной нон грата уже был объявлен дипломат из РФ, на что российские власти ответили высылкой дипломатического сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДипломатВысылкаМИД РФ
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