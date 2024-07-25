Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 опорных пунктов ВСУ
Бойцы российской группировки «Запад» в минувшие сутки взяли 35 опорных пунктов украинской армии, сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма. Его слова приводит РИА Новости.
Он заявил, что в результате активных действий мотострелковые подразделения группировки «Запад» заняли 35 опорных пунктов противника.
Военнослужащие РФ в районах населенных пунктов Табаевка, Петропавловка, Купянск, Синьковка и Червона Диброва при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической и экстремистской и запрещена ).
Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Красном Лимане, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru