Он заявил, что в результате активных действий мотострелковые подразделения группировки «Запад» заняли 35 опорных пунктов противника.

Военнослужащие РФ в районах населенных пунктов Табаевка, Петропавловка, Купянск, Синьковка и Червона Диброва при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической и экстремистской и запрещена ).

Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Красном Лимане, передает RT.

