Группе по Донбассу еще не удалось договориться о «пасхальном перемирии»
Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в среду 28 апреля не удалось согласовать документ о "пасхальном перемирии", консультации по принятию соглашения будут продолжены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя делегации Украины в ТКГ Алексея Арестовича.
По словам Арестовича, в необходимости "пасхального перемирия" уверены все участники совещания, однако из-за наличия в тексте "чувствительных формулировок" договориться об итоговой форме перемирия не удалось. Арестович рассказал, что свой вариант документа написали Украина и РФ.
Онлайн-консультации будут продолжены. По мнению Арестовича, сторонам конфликта необходимо больше времени для разработки документа.
Арестович добавил, что представители непризнанных ЛНР и ДНР предложили семь компромиссных вариантов документа, позволяющих установить режим прекращения огня, однако украинская сторона их отвергла. Представитель украинской делегации также отметил, что вопросы перемирия обсуждались без отрыва от верификации режима прекращения огня в регионе.
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