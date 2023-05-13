Группа конгрессменов потребовала от Байдена пройти когнитивный тест

Автор инициативы — конгрессмен Ронни Джексон, документ подписал 61 республиканец.

«Мы призываем ... либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей и сделать ... результаты доступными для общественности», — говорится в обращении.

Как отмечается в письме, республиканцы ранее направляли три подобных запроса, однако они были проигнорированы. По данным законодателей, в 2021 и 2023 годах 80-летний Байден проходил медосмотр, но неизвестно, предлагались ли политику какие-либо когнитивные тесты.

Ранее Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

