Группа конгрессменов потребовала от Байдена пройти когнитивный тест
Более 60 представителей Республиканской партии США потребовали от президента страны Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей или отказаться от участия в следующих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо законодателей.
Автор инициативы — конгрессмен Ронни Джексон, документ подписал 61 республиканец.
«Мы призываем ... либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей и сделать ... результаты доступными для общественности», — говорится в обращении.
Как отмечается в письме, республиканцы ранее направляли три подобных запроса, однако они были проигнорированы. По данным законодателей, в 2021 и 2023 годах 80-летний Байден проходил медосмотр, но неизвестно, предлагались ли политику какие-либо когнитивные тесты.
Ранее Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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