Грудинин прокомментировал отказ в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

По его словам, это произошло из-за слишком большого рейтинга у КПРФ. «Это такая не спонтанная акция, а заранее подготовленная — ну может быть, топорно сделанная», — сказал Грудинин в эфире телеканала «Дождь».

Напомним, в связи с поданным заявлением Ирины Грудининой проведена проверка Генеральной прокуратурой РФ, которая подтвердила – бизнесмен не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура сообщила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.

