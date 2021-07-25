Грудинин прокомментировал отказ в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин сообщил, что отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы был заранее запланирован.

Грудинин отрицает владение акциями иностранной компании

По его словам, это произошло из-за слишком большого рейтинга у КПРФ. «Это такая не спонтанная акция, а заранее подготовленная — ну может быть, топорно сделанная», — сказал Грудинин в эфире телеканала «Дождь».

Напомним, в связи с поданным заявлением Ирины Грудининой проведена проверка Генеральной прокуратурой РФ, которая подтвердила – бизнесмен не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура сообщила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ГосдумаВыборыПавел Грудинин
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