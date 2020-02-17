Грудинин назвал «бредом» призыв судьи КС не считать РФ преемником СССР

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН назвал бредом заявление Арановского о «незаконно созданном» СССР.

«Этот человек должен сначала вспомнить, где он учился, кто его воспитывал, каким он был пионером, комсомольцем, как он учился в вузе, и потом сказать: "Слушайте, а у меня не было родины, страны не было, где я родился". То есть это человек без роду, без племени. Можно по-разному оценивать его слова, но это клиника какая-то, мне кажется», - прокомментировал политик выступление судьи.

Грудинин также выступил против переписывания истории и сослался на высказывание президента Владимира Путина.

«Нельзя переписать историю задним числом. Можно, конечно, ссылаться на какие-то репрессии. Хотя я думаю, если этот судья честный человек, он должен сказать, что сейчас репрессий не меньше, а даже больше, чем было в то время.

Россия всегда была страной с непредсказуемым прошлым. Вот они сидят и переписывают, рассказывают, что не было такой страны. Нет, она была! Это была великая держава. И пускай почитает, что говорит президент Российской Федерации: что распад Советского Союза – крупнейшая геополитическая катастрофа. Это действительно так, и сейчас это особенно хорошо стало видно. Бредят, в том числе и судьи Конституционного суда. Бывает такое. С этим ничего не сделаешь», - подытожил Грудинин.

Прошлогоднее исследование «Левада-центра» показало, что доля россиян, стыдящихся распада СССР, выросла с 33% до 45%.

