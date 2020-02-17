Грудинин назвал «бредом» призыв судьи КС не считать РФ преемником СССР
Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал человеком «без роду, без племени» судью Конституционного суда, предложившего не считать Россию правоопреемницей СССР
Российской Федерации незачем считать себя правопреемницей и последовательницей Советского Союза, который был «незаконным партийно-государственным властеобразованием», заявил cудья Конституционного суда Константин Арановский. Такую точку зрения он предложил, высказываясь о правовых основаниях реабилитации жертв репрессий. Судья согласен с тем, что «исправлять последствия тоталитарного зла» необходимо, но в его трактовке это нужно делать «просто ради права с верой в правду, и по милосердию», пишет «Коммерсант». Арановский выступил против того, чтобы Россия «навлекала на свою государственную личность вину в советских репрессиях», добавив, что РФ была создана не как государство-преемник, а «вместо и против».
Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН назвал бредом заявление Арановского о «незаконно созданном» СССР.
«Этот человек должен сначала вспомнить, где он учился, кто его воспитывал, каким он был пионером, комсомольцем, как он учился в вузе, и потом сказать: "Слушайте, а у меня не было родины, страны не было, где я родился". То есть это человек без роду, без племени. Можно по-разному оценивать его слова, но это клиника какая-то, мне кажется», - прокомментировал политик выступление судьи.
Грудинин также выступил против переписывания истории и сослался на высказывание президента Владимира Путина.
«Нельзя переписать историю задним числом. Можно, конечно, ссылаться на какие-то репрессии. Хотя я думаю, если этот судья честный человек, он должен сказать, что сейчас репрессий не меньше, а даже больше, чем было в то время.
Россия всегда была страной с непредсказуемым прошлым. Вот они сидят и переписывают, рассказывают, что не было такой страны. Нет, она была! Это была великая держава. И пускай почитает, что говорит президент Российской Федерации: что распад Советского Союза – крупнейшая геополитическая катастрофа. Это действительно так, и сейчас это особенно хорошо стало видно. Бредят, в том числе и судьи Конституционного суда. Бывает такое. С этим ничего не сделаешь», - подытожил Грудинин.
Прошлогоднее исследование «Левада-центра» показало, что доля россиян, стыдящихся распада СССР, выросла с 33% до 45%.
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