Гроссмейстер Карлсен сдался в партии, сделав один ход
19 сентября 202222:40
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) сдался в партии против Ханса Ниманна (США), сделав один ход.
Партия проходила в рамках онлайн-турнира Champions Chess Tour. 19-летний Ниманн в этой партии сделал два хода.
Ранее Карлсен снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) в ходе матча с Ниманном. Сообщалось, что Карлсен уличил его в жульничестве.
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19 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru