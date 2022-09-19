Гроссмейстер Карлсен сдался в партии, сделав один ход

Генсек ООН обеспокоен сложностями с решением кризисных вопросов на фоне Украины В посольстве США отметили важность контактов с РФ о безопасности Главы ДНР и ЛНР намерены совместно готовиться к референдумам ОДКБ представила план деэскалации на армяно-азербайджанской границе Центр Тарковского может появиться под Рязанью