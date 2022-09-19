Гроссмейстер Карлсен сдался в партии, сделав один ход

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) сдался в партии против Ханса Ниманна (США), сделав один ход.

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Партия проходила в рамках онлайн-турнира Champions Chess Tour. 19-летний Ниманн в этой партии сделал два хода.

Ранее Карлсен снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) в ходе матча с Ниманном. Сообщалось, что Карлсен уличил его в жульничестве.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Шахматы
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