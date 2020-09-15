Трамп снова пригрозил Ирану
Президент США Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от возможных нападений на американцев, комментируя сообщения СМИ о якобы планируемой Тегераном атаки в отместку за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.
Трамп написал на своей странице в «Твиттере», что на любое нападение Ирана на США Вашингтон ответит нападением на Иран, только оно будет «в тысячу раз мощнее».
...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020
Приказ об убийстве Сулеймани в своё время отдал лично Трамп. Американцы считали иранского генерала причастным к атакам на свои базы и посольство в Ираке. Для устранения Сулеймани США 3 января нанесли авиаудар, а 8 января Иран выпустил ракеты по американским объектам в Ираке. В США заявили, что ущерб был минимален, и отвечать не стали. В июле лидер Ирана Али Хаменеи, однако, заявил, что на убийство Сулеймани они ещё ответят должным образом.
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