Гройсман заявил об уходе в отставку
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что планирует подать в отставку. Такое заявление он сделал во время брифинга. Видео было опубликовано на его странице в Facebook.
Он сообщил, что решил подать в отставку в среду после проведения в среду очередного заседания правительства. Кроме того, Гройсман сообщил, что планирует принять участие в выборах в Верховную раду, пишет RT. Он отметил, что в новом парламенте вместе с единомышленниками еще успеет сделать многое для своей страны.
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