Гройсман заявил об уходе в отставку

Он сообщил, что решил подать в отставку в среду после проведения в среду очередного заседания правительства. Кроме того, Гройсман сообщил, что планирует принять участие в выборах в Верховную раду, пишет RT. Он отметил, что в новом парламенте вместе с единомышленниками еще успеет сделать многое для своей страны.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак рассказал НСН, почему Зеленскому так нужен роспуск парламента.

