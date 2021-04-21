Грищенко рассказал об альтернативном развитии отношений России и Украины

Как заявил экс-министр, разрыв можно было ожидать в начале конфликта в 2014 году. Сейчас разумнее приостановить работу консульств Украины на территории России. Дипломат также отметил, что следующие переговоры в нормандском формате произойдут уже после выборов канцлера Германии.

Ранее сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков назвал «кривлянием» предложение лидера Украины президенту России встретиться на территории Донбасса, где ведутся военные действия. Отношения между Киевом и Москвой снова обострились в марте 2021 года. По информации западных СМИ, Россия стянула войска к границе с Украиной. В свою очередь украинские СМИ сообщали о проведении Военными силами Украины учений вблизи Крыма.

