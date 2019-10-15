В Европе призвали проверить Грету Тунберг на связи с Россией
Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию проверить сведения о том, что последние климатические акции, в том числе движение шведской экоактивистки Греты Тунберг, финансируются из России, пишет RT.
Парламентарий, в частности, указывает на то, что движение Тунберг «Пятница ради будущего», протесты Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море получают серьезное финансирование и очень профессионально организованы.
Мойтен также отметил, что акции экологических активистов в долгосрочной перспективе могут помешать развитию экономики Европы.
Ранее Тунберг получила Международную детскую премию мира за свою экологическую деятельность, отмечает Ura.ru.
Более того, шведская девочка претендовала на Нобелевскую премию мира, однако престижная награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за его усилия в прекращении конфликта между его страной и Эритреей, напоминает РИА ФАН.
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