Греция передала Украине 20 бронированных машин БМП-1

Греческое оборонное ведомство отметило, что в кулуарах заседания контактной группы состоялась встреча министра национальной обороны Греции с его американским коллегой Ллойдом Остином. Панайотопулос также напомнил о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Киеву.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны. По его словам, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, сообщает НСН.

