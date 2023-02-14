Греция передала Украине 20 бронированных машин БМП-1
Греция передала Киеву боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1, страна будет продолжать поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Николаос Панайотопулос на конференции контактной группы по Украине.
Греческое оборонное ведомство отметило, что в кулуарах заседания контактной группы состоялась встреча министра национальной обороны Греции с его американским коллегой Ллойдом Остином. Панайотопулос также напомнил о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Киеву.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны. По его словам, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, сообщает НСН.
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