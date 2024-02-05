Греция опровергла намерения передать Украине С-300
Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринкаси опроверг слухи о намерении отправить на Украину зенитно-ракетные системы С-300 российского производства.
Он отметил, что у греческого правительства не было намерения ставить под угрозу защиту государства, а также оборонную политику страны.
«Это ни в коем случае не соответствует действительности», - сказал Маринкаси.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил передать или продать оружие Киеву. Взамен, по его словам, Вашингтон изучит возможность предоставить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru