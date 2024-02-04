В Венгрии назвали условие для разрешения выделения 5 млрд евро на оружие Киеву

По его словам, Будапешт «не желает принимать в этом участие» и не поддержит ни одно решение, налагающее на Венгрию политическое или финансовое бремя, однако не намерен мешать остальным странам Евросоюза тратить свои деньги на поставки оружия. Как отметил дипломат, страны, не желающие, чтобы их внесенная в фонд доля шла на поставки летального оружия, может перенаправить эти деньги на другие цели. При этом для нелетального оружия подобный выбор не предусмотрен.

Ранее стало известно, что Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

