«Гренландия и Starlink»: Шансы Маска на Нобелевскую премию назвали нулевыми

Миллиардер Илон Маск не получит Нобелевскую премию мира, поскольку у европейцев пока не сложились отношения с новой администрацией США, заявил в интервью НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Депутат Европарламента Бранко Гримс ранее сообщил, что предложил кандидатуру Маска на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова. Орджоникидзе считает, что Маску помешает близость к новому президенту США Дональду Трампу, которого он поддерживал в ходе предвыборной кампании, а сейчас входит в команду политика, возглавив Департамент эффективности государственного управления (DOGE).