«Гренландия и Starlink»: Шансы Маска на Нобелевскую премию назвали нулевыми
Маск пока ничего не сделал ради мира, а заявления Трампа по Гренландии создали проблемы скандинавским странам, сказал в эфире НСН Сергей Орджоникидзе.
Миллиардер Илон Маск не получит Нобелевскую премию мира, поскольку у европейцев пока не сложились отношения с новой администрацией США, заявил в интервью НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Депутат Европарламента Бранко Гримс ранее сообщил, что предложил кандидатуру Маска на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова. Орджоникидзе считает, что Маску помешает близость к новому президенту США Дональду Трампу, которого он поддерживал в ходе предвыборной кампании, а сейчас входит в команду политика, возглавив Департамент эффективности государственного управления (DOGE).
«Отношения европейцев с новой администрацией США пока не сложились, а Нобелевскую премию мира дает норвежское отделение Нобелевской академии. В условиях, когда ситуация в Северной Европе осложнилась из-за проблем, которые американцы создали Гренландии, я не вижу никаких шансов у Маска на получение премии. У премьер-министра Дании был очень напряженный, тяжелый, политически сложный разговор с Трампом. Она сказала, что Гренландию никогда не отдадут, и ее поддерживают другие скандинавские страны. Более того, ее поддерживают и остальные европейские страны», - сказал Орджоникидзе.
Он также напомнил, что ВСУ используют спутники Starlink Илона Маска.
«Что он сделал такого ради мира? Может быть, в будущем Маск сделает что-то серьезное, но пока я, честно говоря, не вижу конкретики. Starlink работает на Украине против российских войск, как это вяжется с миром? Это же его компания работает», - заключил собеседник НСН.
Дональд Трамп заявил в январе 2025 года, что Гренландия должна стать частью США. По его словам Вашингтон также намерен вернуть себе контроль над Панамским каналом, а Канада могла бы стать 51-м американским штатом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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