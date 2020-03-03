Греческий суд освободил задержанного экс-командира «Айдара»

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобождён из-под стражи, он может свободно покинуть территорию Европейского союза», - написал Геращенко.

Мельничук был задержан греческой полицией при попытке попасть в Болгарию. Шесть лет назад Басманный суд Москвы признал Мельничука подозреваемым по делу об убийстве в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка.

Вскоре после задержания сам Мельничук заявил, что в российском запросе в Интерпол он якобы обвиняется в убийстве 20 человек в Ростовской области России.

В свою очередь супруга Мельничука накануне заявила, что супругу вменяли убийство двух российских граждан в Ростовской области. По словам женщины, ее муж никогда не был в этом российском регионе, сообщает Ura.ru со ссылкой на украинские СМИ.

