Киев подтвердил задержание в Греции экс-командира батальона «Айдар»
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил факт задержания в Греции экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука (на фото).
В МИД Украины заявили, что в отдел полиции, где сейчас находится задержанный, прибыл украинский консул в греческих Салониках.
При этом супруга и ребенок Мельничука в гостинице недалеко от места содержания.
Ранее стало известно, что экс-командир батальона «Айдар» был задержан при попытке пересечь границу с Болгарией, передает RT.
В 2014 году Басманный суд Москвы признал Мельничука подозреваемым по делу об убийстве в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, отмечает «Свободная пресса».
По этому же делу была осуждена и помилована президентом РФ Надежда Савченко.
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