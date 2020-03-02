Киев подтвердил задержание в Греции экс-командира батальона «Айдар»

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил факт задержания в Греции экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука (на фото).

В МИД Украины заявили, что в отдел полиции, где сейчас находится задержанный, прибыл украинский консул в греческих Салониках.

Экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук за год заработал $38,7 млрд

При этом супруга и ребенок Мельничука в гостинице недалеко от места содержания.

Ранее стало известно, что экс-командир батальона «Айдар» был задержан при попытке пересечь границу с Болгарией, передает RT.

В 2014 году Басманный суд Москвы признал Мельничука подозреваемым по делу об убийстве в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, отмечает «Свободная пресса».

По этому же делу была осуждена и помилована президентом РФ Надежда Савченко.

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ФОТО: Facebook
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