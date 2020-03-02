Киев подтвердил задержание в Греции экс-командира батальона «Айдар»

При этом супруга и ребенок Мельничука в гостинице недалеко от места содержания.

Ранее стало известно, что экс-командир батальона «Айдар» был задержан при попытке пересечь границу с Болгарией, передает RT.

В 2014 году Басманный суд Москвы признал Мельничука подозреваемым по делу об убийстве в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, отмечает «Свободная пресса».

По этому же делу была осуждена и помилована президентом РФ Надежда Савченко.

