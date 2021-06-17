Государственная Дума VII созыва провела заключительное заседание

Госдума седьмого созыва провела свое заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов, было принято 2672 закона, а еще 1041 инициативу уже рассмотрит парламент следующего созыва.