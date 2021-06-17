Государственная Дума VII созыва провела заключительное заседание

Госдума седьмого созыва провела свое заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов, было принято 2672 закона, а еще 1041 инициативу уже рассмотрит парламент следующего созыва.

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Госдума была избрана 18 сентября 2016 года, а первое пленарное заседание состоялось 5 октября. Из 450 мест в нижней палате по итогам выборов 2016 года досталось партии «Единой России», 42 места заняла КПРФ, 39 мест было у ЛДПР, 23 – у «Справедливой России», одно место досталось партии «Родина» и одно – «Гражданской платформе». На последнем заседании выступили представители всех фракций.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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