Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию

В 2017 году его обвинили в незаконном обороте оружия и организации убийства двоих человек.

В 2019 году его вместе с братом Вагифом, который ранее являлся оперативником центрального аппарата МВД, объявили в розыск. 1 октября 2021 года Исмаилова по выданному РФ ордеру задержали в черногорском городе Подгорица, но власти страны отказались выдать бизнесмена России, освободив его и предоставив политическое убежище.