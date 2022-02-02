Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию
Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
По данным источника, это связано с тем, что государство дало убежище бизнесмену Тельману Исмаилову.
Тельман Исмаилов - российский и азербайджанский предприниматель. Раньше владел Черкизовским рынком.
В 2017 году его обвинили в незаконном обороте оружия и организации убийства двоих человек.
В 2019 году его вместе с братом Вагифом, который ранее являлся оперативником центрального аппарата МВД, объявили в розыск. 1 октября 2021 года Исмаилова по выданному РФ ордеру задержали в черногорском городе Подгорица, но власти страны отказались выдать бизнесмена России, освободив его и предоставив политическое убежище.
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