Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию

Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

По данным источника, это связано с тем, что государство дало убежище бизнесмену Тельману Исмаилову.

Тельман Исмаилов - российский и азербайджанский предприниматель. Раньше владел Черкизовским рынком.

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В 2017 году его обвинили в незаконном обороте оружия и организации убийства двоих человек.

В 2019 году его вместе с братом Вагифом, который ранее являлся оперативником центрального аппарата МВД, объявили в розыск. 1 октября 2021 года Исмаилова по выданному РФ ордеру задержали в черногорском городе Подгорица, но власти страны отказались выдать бизнесмена России, освободив его и предоставив политическое убежище.

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ФОТО: www.nashdom.us
ТЕГИ:БизнесРозыскМИД РФРоссияЧерногория
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