«Это невозможно!» Адвокат оценил перспективы «дела Кадырова»
Денис Широков сказал НСН, что взялся бы защищать в суде главу Чечни, отметив, что «Новая газета» выбрала «неперспективную статью».
Требование «Новой газеты» о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова не имеет перспектив, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков.
Ранее «Новая газета» потребовала возбудить против Кадырова дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды за то, что он «назвал террористами» журналистку этого издания Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина.
«Политически понятно, что никогда не будет такое дело возбуждено. В нашей нынешней политической системе это невозможно. Чтобы возбудили дело в отношении главы региона за такое, я себе не представляю. Квалификацию действия определяет следствие, а не заявитель. Заявитель должен излагать факты, а следствие может принять любое решение. Но думаю, что здесь однозначно будет отказано», - сказал Широков.
При этом он высказал мнение, что перспективнее было бы требовать возбуждение дела по статье о «клевете».
«Если рассуждать с точки зрения права, честно говоря, тоже есть вопросы. Он же всегда может сказать, что это моя личная позиция. Они хотят дело по статье о возбуждении ненависти и вражды? Тут , возможно, можно было бы говорить о клевете и добиваться в этом плане какого-то разбирательства. О распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство. Как мне кажется, «клевета» - более подходящая статья, а «возбуждение ненависти» – неперспективно», - пояснил адвокат.
Широков также признался, что взялся бы защитить в суде Кадырова, отметив, что в России нет практики возбуждения дел против чиновников по инициативе журналистов.
«Осуществлять защиту в отношении Рамзана Кадырова? Я взялся бы за любое дело, здесь всегда вопрос договоренностей между доверителями и адвокатом, вопрос гонорара и так далее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин сказал НСН, что Кадыров находится на особом положении в российском политическом пространстве, поэтому подавать на него заявления в суд бессмысленно.
Со своей стороны, адвокат главы Чечни Саид-Магомед Чапанов заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что Рамзану Кадырову приписывают негативные высказывания в адрес Каляпина и Милашиной.
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