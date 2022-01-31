«Это невозможно!» Адвокат оценил перспективы «дела Кадырова»

Требование «Новой газеты» о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова не имеет перспектив, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков.

Ранее «Новая газета» потребовала возбудить против Кадырова дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды за то, что он «назвал террористами» журналистку этого издания Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина.