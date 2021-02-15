Госсекретарь США призвал Турцию «не оставлять у себя» российские С-400

Отмечается, что Блинкен обратился к турецкой стороне с призывом «не оставлять у себя российский зенитный ракетный комплекс».

Кроме того, в ходе беседы госсекретарь подчеркнул важность двусторонних отношений США и Турции и заинтересованность стран в борьбе с терроризмом.

Блинкен и Чавушоглу также обязались укреплять сотрудничество государств и продолжать поддержку политического разрешения конфликта в Сирии.

Поставки российских систем С-400 в Турцию начались в 2019 году. Власти США выступали против покупки российских вооружений и требовали от Анкары отдать предпочтение американским комплексам Patriot. Однако турецкая сторона не намерена отказываться от зенитных ракетных комплексов из РФ, в связи с чем в декабре прошлого года США ввели санкции против Управления оборонной промышленности и ряда официальных лиц Турции.

