В США вновь призвали Турцию отказаться от российских комплексов С-400

Власти США не изменили свою позицию относительно приобретения Турцией российских ракетных комплексов С-400 и считают, что это противоречит обязательствам Анкары перед НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Российские системы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу безопасности технологий и они не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Турция в качестве союзника НАТО», — цитирует Прайса РИА Новости.

В Госдепе напомнили, что Соединённые Штаты ввели ограничения в отношении Турции из-за поставок российских вооружений, и вновь призвали Анкару «не сохранять эти комплексы».

Поставки российских зенитных ракетных систем в Турцию начались в 2019 году. Американские власти выступали против покупки вооружений РФ и требовали от Анкары отдать предпочтение американским комплексам Patriot. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не откажется от российских С-400, и в декабре прошлого года США ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности и ряда официальных лиц.

При этом Анкара допускала, что может использовать российские зенитные ракетные комплексы не на постоянной основе.

