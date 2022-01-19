Госсекретарь США прибыл на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Утром в среду самолет главы американского внешнеполитического ведомства приземлился в Киеве.

Как сообщали в Госдепартаменте, в ходе поездки Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА ФАН. Кроме того, запланированы переговоры госсекретаря США и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры