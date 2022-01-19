Госсекретарь США прибыл на Украину
19 января 202209:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Утром в среду самолет главы американского внешнеполитического ведомства приземлился в Киеве.
Как сообщали в Госдепартаменте, в ходе поездки Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА ФАН. Кроме того, запланированы переговоры госсекретаря США и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru