СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщили украинские СМИ.

СМИ: Блинкен в среду прилетит в Киев

О визите главы Госдепартамента стало известно накануне, однако он не был официально подтвержден.

«Центр Киева перекрыли, паблики пишут о приезде госсекретаря США», — отмечает Telegram-канал «Политика страны».

Также о прибытии Блинкена сообщает издание «Европейская правда». Цель визита пока неизвестна.

Энтони Блинкен уже посещал украинскую столицу в сентябре 2022 года, напоминает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
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