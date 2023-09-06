СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев
6 сентября 202309:21
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщили украинские СМИ.
О визите главы Госдепартамента стало известно накануне, однако он не был официально подтвержден.
«Центр Киева перекрыли, паблики пишут о приезде госсекретаря США», — отмечает Telegram-канал «Политика страны».
Также о прибытии Блинкена сообщает издание «Европейская правда». Цель визита пока неизвестна.
Энтони Блинкен уже посещал украинскую столицу в сентябре 2022 года, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru