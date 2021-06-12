Госсекретарь США Блинкен поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Энтони Блинкен от имени правительства страны поздравил россиян с Днем России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
«Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России», — говорится в обращении главы Госдепа.
Госсекретарь добавил, что документ признал демократические устремления, суверенитет народов РФ и гарантировал их права и равную защиту в соответствии с верховенством закона.
Также Блинкен подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой «в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений». По словам госсекретаря, Соединенные Штаты намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления Декларации о государственном суверенитете и желание мирно сотрудничать с международным сообществом по глобальным вопросам.
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