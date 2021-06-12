Госсекретарь США Блинкен поздравил россиян с Днем России

«Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России», — говорится в обращении главы Госдепа.

Госсекретарь добавил, что документ признал демократические устремления, суверенитет народов РФ и гарантировал их права и равную защиту в соответствии с верховенством закона.

Также Блинкен подтвердил стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой «в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений». По словам госсекретаря, Соединенные Штаты намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления Декларации о государственном суверенитете и желание мирно сотрудничать с международным сообществом по глобальным вопросам.

