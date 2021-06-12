Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину послание с поздравлением по случаю Дня России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер отметил, что народы двух стран стремятся «ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции».

Также Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и РФ будут укрепляться во всех сферах.

Кроме того, лидер Северной Кореи пожелал российскому президенту здоровья и «больших успехов в ответственной работе», а «дружественному российскому народу» — процветания и благополучия.

