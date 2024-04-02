Госсекретарь США Блинкен не поддержал удары ВСУ по территории РФ
Власти Соединённых Штатов Америки не поддерживают удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также подчеркнул, что американская сторона не оказывает никакого содействия этой военной деятельности.
Такую позицию Вашингтона глава внешнеполитического ведомства озвучил после переговоров в Париже со своим французским коллегой Стефаном Сежурне. Таким образом Блинкен ответил на вопрос журналистов, которые попросили оценить удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам со стратегической точки зрения.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава МИД Франции заявил, что украинская сторона имеет право на законную оборону. Дроны ВСУ в марте провели несколько атак на российские НПЗ. Утро 2 апреля БПЛА ударил по НПЗ в Нижнекамске в Татарстане, сообщил глава республики Рустам Минниханов. Также было атаковано предприятие в Елабуге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru