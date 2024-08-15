Госсекретарь канцелярии: Дуда ничего не знал о планах подрыва «Северных потоков»

Президент Анджей Дуда не был осведомлен о каких-либо планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала Polsat госсекретарь канцелярии президента Польши Войчех Колярский.

Он отметил, что президент Польши узнал о ситуации лишь после получения европейского ордера на арест.

Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»

По его словам, всю информацию о возможных договоренностях с Зеленским он получил непосредственно во время интервью. Колярский также добавил, что это дело находится в ведении немецкой стороны, и Польша не располагает подробностями.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца Владимира Журавлева по делу о подрывах газопроводов. Утверждается, что в этом деле замешаны супруги Светлана и Евгений Успенские. Газета The Wall Street Journal писала, что расследование сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном, который, как утверждается, ослушался приказа Владимира Зеленского отменить диверсию, несмотря на требование ЦРУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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