Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»

Ранее стало известно, что главный подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» бежал из Польши на Украину. Речь идет об украинском водолазе Владимире Ц.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



