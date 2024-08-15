Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил экс-глава разведки Германии Август Ханнинг, сообщило издание Welt.
Соглашение об атаке на газопроводы могло быть заключено между «высшими эшелонами власти на Украине и в Польше», заявил он. Ханнинг отметил, то участие польских спецслужб в подрыве «Северных потоков» «совершенно очевидно», речь идет о сильной логистической поддержке со стороны Польши.
Ранее стало известно, что главный подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» бежал из Польши на Украину. Речь идет об украинском водолазе Владимире Ц.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru