Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил экс-глава разведки Германии Август Ханнинг, сообщило издание Welt.

Соглашение об атаке на газопроводы могло быть заключено между «высшими эшелонами власти на Украине и в Польше», заявил он. Ханнинг отметил, то участие польских спецслужб в подрыве «Северных потоков» «совершенно очевидно», речь идет о сильной логистической поддержке со стороны Польши.

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Ранее стало известно, что главный подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» бежал из Польши на Украину. Речь идет об украинском водолазе Владимире Ц.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Украина не располагала возможностями для совершения подобного теракта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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