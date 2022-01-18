Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию

Государственная дума восьмого созыва открыла во вторник свою первую весеннюю сессию, передает ТАСС.

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Перед пленарным заседанием депутаты стоя прослушали гимн России. Во вторник спикер Думы Вячеслав Володин выступит перед парламентариями, обозначая основные направления работы нижней палаты парламента на предстоящей сессии. Далее ожидаются выступления руководителей фракций по актуальным вопросам.

Весенняя сессия Госдумы продлится до 31 июля. Депутаты проведут 20 пленарных недель и семь региональных.

Накануне Володин встретился с руководителями всех фракций. Как отметил спикер, основными направлениями работы Думы в весеннюю сессию станут вопросы поддержки граждан, развития экономики РФ и регионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума
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