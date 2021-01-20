Госдума РФ заявила о недопустимости притеснения русского языка и русских людей на Украине

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости притеснения русского языка и русских людей на Украине и призвала украинские власти отказаться от такой политики, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В заявлении говорится, что депутаты ожидают «от ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской̆ ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения запретов и гонений» на русский и другие языки, которые украинские власти «осуществляют под предлогом защиты государственного украинского языка».



«В России уважают и любят украинский язык - язык многих наших граждан, соседей и ближайших родственников. Но уважение к украинскому языку не достигается запретами на русский и другие языки на Украине», - подчеркнули парламентарии.

В Госдуме отметили, что украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступивший в силу 16 января, «заслуженно рассматривается на Украине и за рубежом как одиозная попытка закрепления курса на насильственную украинизацию и ассимиляцию».

Согласно украинскому закону работники супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг обязаны общаться с клиентами исключительно на украинском языке.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что «запрет вызовет негатив для тех граждан, для которых русский язык родной». Он добавил, что попытки украинских властей уничтожить русский язык ничем хорошим не закончатся.