Госдума РФ заявила о недопустимости притеснения русского языка и русских людей на Украине
Госдума РФ приняла заявление о недопустимости притеснения русского языка и русских людей на Украине и призвала украинские власти отказаться от такой политики, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В заявлении говорится, что депутаты ожидают «от ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской̆ ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения запретов и гонений» на русский и другие языки, которые украинские власти «осуществляют под предлогом защиты государственного украинского языка».
«В России уважают и любят украинский язык - язык многих наших граждан, соседей и ближайших родственников. Но уважение к украинскому языку не достигается запретами на русский и другие языки на Украине», - подчеркнули парламентарии.
В Госдуме отметили, что украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступивший в силу 16 января, «заслуженно рассматривается на Украине и за рубежом как одиозная попытка закрепления курса на насильственную украинизацию и ассимиляцию».
Согласно украинскому закону работники супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг обязаны общаться с клиентами исключительно на украинском языке.
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что «запрет вызовет негатив для тех граждан, для которых русский язык родной». Он добавил, что попытки украинских властей уничтожить русский язык ничем хорошим не закончатся.
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