Госдума РФ изменила порядок утверждения премьера и членов кабмина
Государственная Дума РФ приняла постановление об изменении регламента утверждения кандидатур на посты председателя правительства, зампредов и федеральных министров.
Ранее депутаты Госдумы одобрили федеральный закон о правительстве, предусматривающий новый порядок назначения министров с учётом внесённых в конституцию поправок. Президент РФ Владимир Путин принял закон в ноябре. Согласно документу, премьер-министр теперь может быть назначен только после утверждения кандидатуры Госдумой. Главы силовых ведомств будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации, кандидатуры остальных министров предлагаются премьером и утверждаются Госдумой.
Согласно постановлению, принятому на пленарном заседании во вторник, кандидатура председателя правительства должна быть внесена президентом. Спикер Думы обязан проинформировать об этом депутатов, и парламентарии должны рассмотреть кандидатуру в течение недели.
Кандидат на пост премьер-министра РФ должен представить Думе свою программу по основным направлениям деятельности. В свою очередь, Госдума проводит голосование по кандидатуре. В случае её отклонения президентом вносится новая кандидатура или повторно предлагается отклонённая ранее. Внесение кандидатуры на пост премьера допускается трижды.
Кандидаты на должности зампредов правительства и министров предлагает председатель правительства. При этом возможным кандидатам необходимо представить программу основных направлений своей деятельности или направлений работы министерства.
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