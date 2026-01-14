Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан. Об этом сообщает RT.
Документ, который внёс на ратификацию президентв РФ Владимир Путин, направлен на защиту россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.
В пояснительной записке говорится, что соглашение, подписанное в марте 2025 года, «направлено на конструктивное сотрудничество в целях защиты и обеспечения гарантий прав и свобод» граждан России и Белоруссии «в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами».
Ранее Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение между правительстваит России и Кубы о военном сотрудничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
