Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан

Документ, который внёс на ратификацию президентв РФ Владимир Путин, направлен на защиту россиян и белорусов от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

В пояснительной записке говорится, что соглашение, подписанное в марте 2025 года, «направлено на конструктивное сотрудничество в целях защиты и обеспечения гарантий прав и свобод» граждан России и Белоруссии «в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами».

Ранее Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение между правительстваит России и Кубы о военном сотрудничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

