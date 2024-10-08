Госдума рассмотрит законы по борьбе с нелегальной миграцией до конца осени

Госдума планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией, до конца осени. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин на встрече с журналистами «Российской газеты».

Он отметил, что одна из инициатив предусматривает ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции, с лишением свободы от 8 до 15 лет. Для чиновников, причастных к таким преступлениям, предлагается запрет занимать должности до 10 лет.