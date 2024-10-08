Госдума рассмотрит законы по борьбе с нелегальной миграцией до конца осени

Госдума планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией, до конца осени. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин на встрече с журналистами «Российской газеты».

Он отметил, что одна из инициатив предусматривает ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции, с лишением свободы от 8 до 15 лет. Для чиновников, причастных к таким преступлениям, предлагается запрет занимать должности до 10 лет.

Кадыров призвал не разжигать в обществе ненависть к мигрантам

Помимо этого, Володин подчеркнул, что совершение преступлений мигрантами, находящимися в стране нелегально, станет отягчающим обстоятельством. Также обсуждается законопроект о сертификатах на знание русского языка, который предусматривает отказ от посреднических услуг при получении документов, что, по мнению Володина, приведет к уменьшению числа проблем в этой сфере.

Пять законопроектов, направленных на решение вопросов нелегальной миграции, были внесены в Госдуму 1 октября. Авторами инициатив выступили депутаты всех фракций, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МигрантыМиграцияЗаконопроектыГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры