Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Речь в документе идёт о решениях ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, то есть с момента подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы.

Что касается выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до этой даты, то их будут производить исключительно в рублях и на счета в российских банках.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон предусматривает верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны. Некоторые его решения прямо противоречили нашей Конституции, нашим ценностям и традициям», — добавил он.

Ранее Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта, сообщает RT.

