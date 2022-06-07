Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Речь в документе идёт о решениях ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, то есть с момента подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы.
Что касается выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до этой даты, то их будут производить исключительно в рублях и на счета в российских банках.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон предусматривает верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ.
«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны. Некоторые его решения прямо противоречили нашей Конституции, нашим ценностям и традициям», — добавил он.
Ранее Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- МВД объявило в розыск Дмитрия Глуховского и Владимира Милова*
- Митрополит Иларион стал управляющим Будапештско-Венгерской епархией
- Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
- Компания IBM объявила о прекращении работы в России
- Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
- «Рост цен остановился». Путин оценил ситуацию с инфляцией в России
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru