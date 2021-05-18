Госдума приняла закон о запрете участвовать в работе нежелательных НПО за рубежом
Госдума приняла в I чтении проект закона, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за рубежом.
Правки вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».
В пояснительной записке авторы документа пояснили о том, что законопроект коснется россиян, которые проходят за границей обучение на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, а также несанкционированных политических акций.
Если законопроект будет принят, то для россиян будет введен запрет на участие в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Он касается не только граждан, но и юридических лиц.
Законопроект ранее внесли члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
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