Госдума приняла закон о запрете участвовать в работе нежелательных НПО за рубежом

Госдума приняла в I чтении проект закона, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за рубежом.

Правки вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».

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В пояснительной записке авторы документа пояснили о том, что законопроект коснется россиян, которые проходят за границей обучение на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, а также несанкционированных политических акций.

Если законопроект будет принят, то для россиян будет введен запрет на участие в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Он касается не только граждан, но и юридических лиц.

Законопроект ранее внесли члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума
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