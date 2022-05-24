Госдума приняла проект о внешнем управлении в иностранных компаниях
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Проект «О внешней администрации по управлению организацией» был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от «Единой России».
Введение внешнего управления возможно на основании судебного решения. При этом, как говорится в документе, за бывшими собственниками остается право вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций.
Отмечается также, что основная цель законопроекта - защита интересов россиян, сохранение рабочих мест и поддержка экономики.
Законопроект появился на фоне заявлений о приостановке деятельности или уходе с российского рынка в связи с проводимой Россией военной операцией на Украине.
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