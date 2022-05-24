Госдума приняла проект о внешнем управлении в иностранных компаниях

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Проект «О внешней администрации по управлению организацией» был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от «Единой России».

Введение внешнего управления возможно на основании судебного решения. При этом, как говорится в документе, за бывшими собственниками остается право вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций.