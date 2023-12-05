Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата
5 декабря 202318:09
Госдума досрочно прекратила полномочия богатейшего парламентария, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Согласно проекту постановления Госдумы, полномочия депутата прекращены с 4 декабря 2023 года. Основанием для этого послужило письменное заявление депутата.
Ранее сообщалось, что бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации от Белгородской области 94-летний Николай Рыжков досрочно освобожден от полномочий сенатора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru