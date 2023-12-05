Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

Госдума досрочно прекратила полномочия богатейшего парламентария, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Согласно проекту постановления Госдумы, полномочия депутата прекращены с 4 декабря 2023 года. Основанием для этого послужило письменное заявление депутата.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации от Белгородской области 94-летний Николай Рыжков досрочно освобожден от полномочий сенатора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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