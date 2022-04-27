Путин задумал эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить проект закона о проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов. Документ должен быть представлен кабинетом министров в Госдуму не позднее 1 июля текущего года, информирует сайт Кремля.

В разработке законопроекта примут участие региональные органы исполнительной власти, представителей отделений партии «Единая Россия», объединения среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия», профессиональные профильные некоммерческие организации, общественные объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.

Глава государства также поручил правительству обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Кроме того, Путин распорядился внедрять дистанционные технологии врачебных консультаций.

